Haberler

Yarış yaparken otomobiliyle 3 kişiye çarpıp ölümlerine neden olan sürücü tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kişiye çarpan sürücü Muhammed Demir, mahkeme tarafından 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan tutuklandı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Eskişehir'de kullandığı otomobille yolun karşısına geçmek isteye 3 kişiye çarpıp ölümlerine neden olan Muhammed Demir, savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme, sürücü Demir'in 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan tutuklanmasına karar verdi. Muhammed Demir, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Şarkıcı Alya da uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

Uyuşturucu soruşturmasında ünlü şarkıcı da gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinden Samet Akaydın bombası

Süper Lig devinden Samet Akaydın bombası
Necip Uysal'a sürpriz teklif! Anında cevap verdi

Süper Lig'den sürpriz teklif! Anında cevap verdi
Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu
Asena'nın İbrahim Tatlıses'le barışmak için aldığı para ortaya çıktı

Asena'nın aldığı para ortaya çıktı
Süper Lig devinden Samet Akaydın bombası

Süper Lig devinden Samet Akaydın bombası
En düşük emekli maaşı için refah payı çıkışı! Rakam konuşulanı aşıyor

En düşük emekli maaşı için refah payı çıkışı! Rakam konuşulanı aşıyor
Altın fiyatlarında Maduro etkisi

Altında beklenen oldu