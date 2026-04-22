Eskişehir'de sürücüsünün rahatsızlanması sonucu kaza yapan hafif ticari araç yandı
Eskişehir-Bursa kara yolunda, sürücüsünün rahatsızlanması sonucu kontrolden çıkan hafif ticari araç, önündeki jipe çarparak yangın çıkardı. Sürücü hastaneye kaldırıldı, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Eskişehir'de, sürücüsünün rahatsızlanması sonucu kaza yapan hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Abdullah E. (69) idaresindeki 26 SL 025 plakalı hafif ticari araç, Eskişehir- Bursa kara yolunda sürücüsünün rahatsızlanması sonucu kontrolden çıktı.
Önünde seyir halinde bulunan Mustafa Ö. idaresindeki CT 29 BDR yabancı plakalı jipe arkadan çarpan hafif ticari araç, yanmaya başladı.
Çevredekiler tarafından araçtan çıkartılan Abdullah E, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan araçtaki yangın söndürüldü.