Eskişehir'deki trafik kazasında yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede öldü

Güncelleme:
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde park halindeki tıra çarpan minibüste ağır yaralanan 54 yaşındaki Dursun Gök, hastanede yaşamını yitirdi. Diğer yaralının tedavisi devam ediyor.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, park halindeki tıra arkadan çarpan minibüste ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Organize Sanayi Bölgesi 27. Cadde'de dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Dursun Gök (54), tedavi gördüğü Eskişehir Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Diğer yaralı Ş.M'nin ise tedavisi sürüyor.

Ş.M. idaresindeki 26 GL 078 plakalı minibüs, park halindeki 26 GD 777 çekici plakalı tıra arkadan çarpmış, Ş.M. ve yolcu Dursun Gök araçta sıkışmıştı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
