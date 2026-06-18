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Ticari araç takla attı: 2 yaralı

Ticari araç takla attı: 2 yaralı
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Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari araç takla atarak ters döndü. Kazada 2 yolcu yaralandı.

ESKİŞEHİR'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari araç, takla atarak ters döndü. Kazada araçtaki 2 yolcu yaralandı.

Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı'nda meydana geldi. Volkan O. idaresindeki 26 T 0134 plakalı ticari araç, kontrolden çıktı. Savrulan araç yaya kaldırımına çarparak takla atıp ters döndü. Kazada sürücü Volkan O. yara almazken, araçta yolcu olarak bulunan Nilgün K. ve O.Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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