Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir'de tespih satıp gasbetmeye çalıştığı iddia edilen şüpheliye ev hapsi verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de zorla tespih sattığı kişinin parasını gasbetmeye çalıştığı iddiasıyla Ankara'da yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Eskişehir'de zorla tespih sattığı kişiyi gasbetmeye çalıştığı iddiasıyla Ankara'da yakalanan şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi.

Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda bir şüphelinin zorla tespih sattığı kişinin parasını gasbetmeye çalıştığı??????? iddiası üzerine Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin Ankara'da yakaladığı şüpheli R.A'nın (26) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: AA
Bu haber 16 sitede yayınlandı.
Hadise'den 'Yok artık' dedirten kapanış dansı

İzleyen herkes aynı soruyu soruyor: Bu nasıl dans Hadise?

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'den! Gecenin karanlığında dehşete düşüren olay

Görüntü Türkiye'den! Gecenin karanlığında dehşete düşüren olay
Mardin’de otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü

Katliam gibi kaza! 4'ü çocuk, 6 kişi yaşamını yitirdi
Hayatı tek bir hesapla karardı! 250 yıla kadar hapis riski var

Daha 20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya
Emret Komutanım'ın yıldızıydı! Arda Kural'ın yeni işi şaşırttı

Yerli Leonardo DiCaprio deniyordu! Yeni mesleği şaşırttı
Zonguldak'ta 3 madencinin öldüğü faciada 3 kişi gözaltında

Zonguldak'taki faciada 3 gözaltı
Arda Güler için El Clasico kararı! Mourinho'nun 3 planında da var

Bomba patladı! Arda'yı artık kimse tutamaz

Şarkıcı Nev hayatını kaybetti

İkinci kez entübe edilen ünlü şarkıcı hayatını kaybetti