Eskişehir'de tespih satıp gasbetmeye çalıştığı iddia edilen şüpheliye ev hapsi verildi

Eskişehir'de tespih satıp gasbetmeye çalıştığı iddia edilen şüpheliye ev hapsi verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de zorla tespih sattığı kişinin parasını gasbetmeye çalıştığı iddiasıyla Ankara'da yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Eskişehir'de zorla tespih sattığı kişiyi gasbetmeye çalıştığı iddiasıyla Ankara'da yakalanan şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi.
Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda bir şüphelinin zorla tespih sattığı kişinin parasını gasbetmeye çalıştığı??????? iddiası üzerine Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin Ankara'da yakaladığı şüpheli R.A'nın (26) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Kaynak: AA