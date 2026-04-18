Eskişehir'de tefecilik operasyonu; 4 tutuklama

ESKİŞEHİR'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen tefecilik ve nitelikli yağma operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde tefecilik ve nitelikli yağma suçlarına ilişkin operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 15 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, diğer 11 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı