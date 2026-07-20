Eskişehir'de anız yangınında alevler ağaçlandırma sahasına sıçradı
Eskişehir Seyitgazi'de tarla ve otluk alanda çıkan yangın, ağaçlandırma sahasına sıçradı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.
KONTROL ALTINA ALINDI
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde tarla ve otluk alanda çıkarak ağaçlandırma sahasına sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı