Eskişehir'de darbedilen 3 kişi tedavi altına alındı
Eskişehir Odunpazarı'nda taksiye binen 3 kişi ile sürücü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Şoför tarafından darbedilen 3 kişi hastanede tedavi altına alındı, durumlarının iyi olduğu bildirildi.
İstiklal Mahallesi Kabaağaç Sokak'ta taksiye binen 3 kişi ile sürücü arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şoför tarafından darbedilen Soner T.(54), Özcan T.(47) ve Osman T.(50) yaralandı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner