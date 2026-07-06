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Eskişehir'de ot yangını büyümeden söndürüldü

Eskişehir'de ot yangını büyümeden söndürüldü
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir evin bahçesinde sigara nedeniyle çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle eve sıçramadan söndürüldü.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir evin bahçesindeki ot yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

???????Sazova Mahallesi Suadiye Caddesi'ndeki bahçede iddiaya göre sigara nedeniyle otlar tutuştu.

Yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın eve sıçramadan söndürüldü.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
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