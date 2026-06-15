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Eskişehir'de serinlemek için suya giren kişi boğuldu

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Eskişehir'in Çifteler ilçesinde Sakarya Nehri'nin kaynaklarından Sakaryabaşı'na serinlemek için giren 19 yaşındaki Yusuf Kızılkaya boğularak hayatını kaybetti. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiye dalgıçları tarafından sudan çıkarılan genç, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde, Sakarya Nehri'nin kaynaklarından Sakaryabaşı'na giren kişi boğuldu.

Yusuf Kızılkaya (19), arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için bölgede suya girdi.

Kızılkaya'nın suda gözden kaybolması üzerine arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi.

AFAD ve itfaiye dalgıçları tarafından sudan çıkarılan Kızılkaya, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Kızılkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerindeki incelemenin ardından Kızılkaya'nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever
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