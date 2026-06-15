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Arkadaşlarıyla girdiği gölette boğuldu

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Eskişehir'in Çifteler ilçesinde sıcak hava nedeniyle arkadaşlarıyla Sakaryabaşı göletine giren Yusuf Kızılkaya (19) boğularak hayatını kaybetti. Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ESKİŞEHİR'in Çifteler ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için Sakaryabaşı nehrinin doğduğu gölete giren Yusuf Kızılkaya (19), boğularak hayatını kaybetti.

Çifteler ilçesinde Yusuf Kızılkaya, sıcak havada serinlemek için Sakarya Nehri'nin doğduğu Sakaryabaşı göletine gitti. Arkadaşlarıyla birlikte suya giren Kızılkaya'nın bir süre sonra çırpındığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Kızılkaya'nın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Kızılkaya'nın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Batuhan KILIÇ/Güray ATEŞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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