Eskişehir'de Şeker Yüklü Tır Devrildi, Ulaşımda Aksamalar Yaşandı
Eskişehir-Ankara kara yolunda devrilen şeker yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan olmazken, ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı.
Eskişehir'de devrilen şeker yüklü tır, Ankara kara yolunda ulaşımın aksamasına neden oldu.
Eskişehir-Ankara kara yolunda Ubeyt A. idaresindeki 42 KR 464 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan olmazken, Eskişehir-Ankara kara yolunda ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı.
Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner - Güncel