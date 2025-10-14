Haberler

Eskişehir'de Şeker Yüklü Tır Devrildi, Ulaşımda Aksamalar Yaşandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir-Ankara kara yolunda devrilen şeker yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan olmazken, ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı.

Eskişehir'de devrilen şeker yüklü tır, Ankara kara yolunda ulaşımın aksamasına neden oldu.

Eskişehir-Ankara kara yolunda Ubeyt A. idaresindeki 42 KR 464 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken, Eskişehir-Ankara kara yolunda ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner - Güncel
Uçak neden pas geçti! Sisi'yi arayan Erdoğan, açık açık tehdit etmiş

Erdoğan açık açık tehdit etmiş: Mısır'a inmeden Ankara'ya döneriz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den tarihi transfer hamlesi

Süper Lig devinden tarihi transfer hamlesi
Almanya'daki maçta 66 gol! Türk futbolcu da 17 kez ağları sarstı

Almanya'daki maçta 66 gol! Türk futbolcu da 17 kez ağları sarstı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.