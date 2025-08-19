Eskişehir'de Şarampole Yuvarlanan Otomobilde 9 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

ESKİŞEHİR'de şarampole yuvarlanan otomobildeki Arda Miraç Kurtuluş (9) hayatını kaybetti, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Eskişehir-Ankara kara yolu organize sanayi bölgesi yakınlarında meydana geldi. Alahaddin Yılmaz'ın kontrolünü yitirdiği 16 BCS 538 plakalı otomobil, savrulup şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılan Alahaddin Yılmaz, Kadir Kurtuluş (52), Hikmet Kurtuluş (46), Beren Kurtuluş (12) ile Arda Miraç Kurtuluş, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Arda Miraç Kurtuluş tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Arda Miraç Kurtuluş'un babası Kadir Kurtuluş'un da durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.