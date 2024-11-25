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Eskişehir'de Sanal Gerçeklik ile Kent Belleği Projesi

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından yürütülen TÜBİTAK 1001 Projesi kapsamında, 65 yaş üstü bireyler Hamamyolu Çarşısı'nın sanal gerçeklikle modellenmiş versiyonunu deneyimledi. Proje, kentsel bellek aktarımında teknolojinin rolünü vurgularken, katılımcıların anılarını canlandırmayı hedefliyor.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) koordinasyonuyla, Hamamyolu Çarşısı'nın 1940 ve 1980 yıllarının sanal gerçeklik teknolojisiyle modellendiği TÜBİTAK 1001 Projesi, 65 yaş üstü bireyler tarafından deneyimlendi.

ESOGÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşen Çelen Öztürk yürütücülüğünde, hızla değişen kentleşme süreçlerinde bireylerin yaşadığı fiziksel ortamın kaybedilmemesini sağlamak ve anılarla o belleği canlandırmak adına günümüz teknolojileriyle anımsama kutusu tasarımı modeli üretmeyi amaçlayan TÜBİTAK 1001 projesinin, 65 yaş üzeri bireylerin görüşleriyle geliştirilmesi için planlanan sanal gerçeklik (VR deneyimi), Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Konukevi Porsuk Otel'de gerçekleştirildi.

Projenin önemli aşamalarından olan ve 65 yaş üstü bireylerin görüşleriyle geliştirilmesi planlanan sanal gerçeklik deneyiminde, bireylerin hafızasında Hamamyolu Çarşısı'nın bileşenlerinin mekansal olarak nasıl yer aldığı araştırıldı.

"Urban Memory Box" başlıklı çalışmada, bilimsel tarih kaynaklarına dayalı mekansal bilgiler, VR teknolojisi kullanılarak katılımcılara sunuldu. Ön test ve son test uygulamaları sayesinde, sanal gerçekliğin anımsamaya katkıları değerlendirildi ve olumlu-olumsuz deneyimlerin yanı sıra iyileştirme önerileri toplandı.

1940-1980 yılları arasında Hamamyolu Çarşısı'nın dijital ortamda modellenmesiyle, kentsel bellek aktarımında yeni teknolojilerin rolü vurgulandı. Eskişehir Teknik Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Tepebaşı Belediyesi, Pencuse Dijital ve Alzheimer Derneği gibi paydaşlarla yürütülen 30 aylık proje, tamamlandığında "Urban Memory Box" modeli Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kent Belleği Müzesi'ne kazandırılacak.

Proje ile kent belleği canlandırılıp, teknolojinin kentsel belleğin sürdürülebilirliğindeki rolünü ortaya koymak hedefleniyor.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
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