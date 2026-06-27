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Eskişehir'de sahte alkol operasonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

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Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen sahte alkol operasyonunda 2 bin 85 litre sahte etil alkol ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan sahte alkol operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, T.A'nın piyasaya sahte etil alkol sürdüğü bilgisine ulaştı.

T.A'nın adresine operasyon düzenleyen ekipler, 2 bin 85 litre sahte etil alkol ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan T.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
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