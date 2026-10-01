Eskişehir'de S.E.'yi pusu kurup 4 kez ateş ederek yaralayan K.Ö. tutuklandı

ESKİŞEHİR'de alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu S.E.'ye (44), evinin önünde pusu kurup tabancayla ateş açarak yaralayan K.Ö. (25) tutuklandı.

Olay, akşam Tepebaşı ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi Parklı Sokak'ta meydana geldi. K.Ö., alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu S.E.'nin evinin sokağında bekledi. S.E.'nin sokağa girdiğini gören K.Ö. aracından inerek, 4 kez ateş etti. S.E., kurşunun bacağına isabet etmesiyle yaralanırken, saldırgan K.Ö. olay yerinden aracıyla kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı S.E. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

TUTUKLANDI

Şüpheli K.Ö. ile olayla bağlantısı olduğu belirtilen E.Ü. (27), Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, silahlı saldırgan K.Ö. tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı