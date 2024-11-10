Eskişehir'de Ruhsatsız Tatlı Üretimi Yapan İş Yeri Mühürlendi

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde sağlıksız koşullarda tatlı ürettiği belirlenen ruhsatsız iş yeri mühürlendi.

Odunpazarı Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri 71 Evler Mahallesi'ndeki bir depoda "merdiven altı" tatlı üretimi yapıldığı ihbarını aldı.

Bunun üzerine harekete geçen zabıta, daha önce güvercin kümesi olarak kullanıldığı belirlenen depoyu ruhsatsız faaliyet ve hijyen koşullarına aykırı gıda üretimi yapmaktan dolayı mühürledi.

İş yeri sahibine ise koku, çevreyi kirletme ve ruhsatsız iş yeri açmaktan dolayı ceza kesildi.