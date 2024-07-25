Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda Balık Ölümleri Görüldü
Eskişehir'in kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nda balık ölümleri endişe yaratıyor. Gökmeydan, Yeni ve Kurtuluş mahallelerinde ölü balıklar su kıyısına vurdu. Ölümlerin sebebi araştırılırken, su içindeki çöp birikintileri dikkat çekiyor.
Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nda balık ölümleri görüldü.
Kentin en önemli su kaynağı olan Porsuk Çayı'nda görülen balık ölümleri endişeye yol açtı.
Porsuk Çayı'nın Gökmeydan, Yeni ve Kurtuluş mahallelerinden geçen bölümlerinde ölü balıklar su kıyısına vurdu.
Ölümlerin tespitine çalışılırken, su içinde çöp birikintilerinin varlığı dikkati çekiyor.