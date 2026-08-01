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Eskişehir'de polisten kaçarken kaza yapan motosikletin sahibine 256 bin lira ceza yazıldı

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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtıktan sonra kazaya karışan ve yaya olarak izini kaybettiren motosikletin sürücüsüne 5 farklı maddeden toplam 256 bin 219 lira idari para cezası uygulandı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtıktan sonra kazaya karışan ve yaya olarak izini kaybettiren motosikletin sürücüsüne 5 farklı maddeden toplam 256 bin 219 lira idari para cezası uygulandı.

Şirintepe Mahallesi'nde plakasız seyreden bir motosiklet sürücüsü, polis ekiplerinin "dur" ihtarını dikkate almayarak kaçmaya başladı. Takip sırasında Köyyolu Sokak'ta kaza yapan şüpheli, motosikletini olay yerinde bırakıp yaya olarak kaçtı.

Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Olay yerinde terk edilen plakasız motosikleti inceleyen polis ekipleri, şasi numarası üzerinden yaptıkları sorgulamada aracın 06 ABT 980 plakasına tescilli olduğunu ve hakkında yakalama kararı bulunduğunu belirledi.

Tespit edilen plaka ve ruhsat kaydı üzerinden motosiklet sahibine 5 maddeden toplam 256 bin 219 lira ceza tutanağı düzenlendi.

Ekipler, kaçan şüphelinin kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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