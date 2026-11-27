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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili 17 kişi gözaltına alındı.

Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan Aydın Arat Parkı'nda dün akşam saatlerinde 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kavgada ateşlenen pompalı tüfekten çıkan saçmalar nedeniyle Y.K. isimli kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Y.K., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Olaya karıştığı belirlenen 17 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: AA