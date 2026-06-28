Eskişehir'de parkta alkol alan arkadaşlar arasında kavga: 3 yaralı

ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesinde iddiaya göre parkta alkol alan arkadaşlar arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Hoşnudiye Mahallesi Porsuk Bulvarı'ndaki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, parkta bir araya gelen Ali T. (33), Feyyaz A. (34) ve Şefika Y. (30) bir süre alkol aldıktan sonra aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine alkol şişeleriyle saldırdı. Kavgada Feyyaz A., Şefika Y. ve Ali T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı