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Eskişehir'de otomobil tırla çarpıştı, kazada iki kişi hayatını kaybetti

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Eskişehir'de otomobil tırla çarpıştı, kazada iki kişi hayatını kaybetti
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Eskişehir'de bir otomobil ile tırın çarpıştığı kazada iki kişi hayatını kaybetti. Otomobilde sıkıştıkları yerden çıkarılan iki kişinin cenazesi hastane morguna kaldırılırken, tır sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

Eskişehir'de otomobilin tırla çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Fikriye Mirza (64) idaresindeki 26 AE 191 plakalı otomobil, Eskişehir-Ankara kara yolu Beylikova Kavşağı yakınlarında Adem T. yönetimindeki 42 ACK 747 plakalı tırla çarpıştı.

Kazanın ardından sürücü Mirza ile Sümer Mişe (61) otomobilde sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde iki kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan Mirza ile Mişe'nin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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