Eskişehir'de Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı
Eskişehir'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla atarak yan döndü. Hafif yaralanan 19 yaşındaki sürücü M.Ş. hastaneye kaldırıldı.
ESKİŞEHİR'de sürücüsünün kontrolü kaybettiği otomobil takla atarak yan döndü. Kazada hafif yaralanan sürücü M.Ş. (19) hastaneye kaldırıldı.
Odunpazarı ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi Mustafa Özel Bulvarı'nda M.Ş. kullandığı 26 AEF 873 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil takla atarak yaya kaldırımında yan döndü. Araçtan hafif yaralı olarak çıkarılan sürücü M.Ş., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.