Eskişehir-Kendisine çarpan otomobil ile duvar arasında sıkışan Gökçe öldü

Eskişehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen Gökçe Kurtulmuş'a çarparak bir iş yerinin duvarıyla araç arasında sıkışmasına neden oldu. Kurtulmuş hayatını kaybetti, sürücü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. E.A. (48) adlı kadın sürücü, kullandığı 26 EJ 341 plakalı otomobilin kontrolünü kaybetti. Savrulan otomobil Şair Fuzuli Caddesi'nden geçip, Şirinyer Sokak'ta kaldırımda yürüyen Gökçe Kurtulmuş'a çarpıp iş yerinin duvarına sıkıştırdı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü E.A. yaralandı. Ekiplerin kontrolünde Gökçe Kurtulmuş'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Kurtulmuş'un cenazesi, savcılık ve polis incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.

Sürücü E.A. ise ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Öte yandan kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber: Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
