Eskişehir'de Ormanlık Araziye Kenevir Bitkisi Eken Zanlı Yakalandı

Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yapan bir kişinin ormanlık arazide kenevir bitkisi yetiştirdiği ve ele geçirildiği bildirildi.

Eskişehir'de orman arazisine kenevir bitkisi ektiği iddia edilen zanlı yakalandı.

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Tepebaşı ilçesinde ormanlık arazide şüpheli bir kişinin uyuşturucu madde elde etmek amacı ile kenevir bitkisi yetiştirdiği ve elde edeceği uyuşturucu maddeleri piyasaya sürerek satış yapacağı bilgisine ulaştı.

Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, saksılar içerisinde 8 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.