Eskişehir'de Orman Yangınına İhmal İddiasıyla Gözaltına Alınan Şüpheli Serbest Bırakıldı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yaklaşık 260 hektar alanda çıkan orman yangınına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı. Yangının saman balyası makinesinden sıçrayan kıvılcımlarla çıktığı belirlendi.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde ihmal sonucu yaklaşık 260 hektar alanda orman yangınına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli salıverildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kümbet ile Oynaş kırsal mahalleleri arasında saman balyası makinesinden sıçrayan kıvılcımla çıkan yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, balya makinesini kullanan ve ihmal sonucu yangına sebebiyet veren kişinin M.T. (65) olduğunu belirledi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan M.T, işlemlerinin ardından "taksirle orman yangınına neden olmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça sorgulanan zanlının, yangını kasten çıkarmadığını iddia ederek, "Balya makinesinin tırmık kısmında birden alev çıktığını gördüm. Bunun sebebi balya tırmığının karşısına denk gelen taş veya benzeri bir cisim olabilir. Hemen yangın tüpleriyle müdahale ettik ancak rüzgarın etkisiyle alevler yayıldı, engelleyemedik." dediği öğrenildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlı M.T, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.