Eskişehir'in 3 ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi
Eskişehir'in Seyitgazi, Mihalıççık ve Çifteler ilçelerinde kötü hava şartları nedeniyle bugün taşımalı eğitim gerçekleştirilmeyecek. Önceki günlerde Sivrihisar ve Günyüzü ilçelerinde de eğitimde aksaklıklar yaşanmıştı.
Eskişehir'in Seyitgazi, Mihalıççık ve Çifteler ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi.
Valilikten alınan bilgiye göre, Seyitgazi, Mihalıççık ve Çifteler ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yapılan okullarda bugün öğrenime ara verilecek.
Sivrihisar ve Günyüzü ilçelerinde de taşımalı eğitime ara verilmişti.
Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel