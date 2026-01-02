Eskişehir'in 3 ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi

Eskişehir'in Seyitgazi, Mihalıççık ve Çifteler ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi.

Valilikten alınan bilgiye göre, Seyitgazi, Mihalıççık ve Çifteler ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yapılan okullarda bugün öğrenime ara verilecek.

Sivrihisar ve Günyüzü ilçelerinde de taşımalı eğitime ara verilmişti.