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Eskişehir'de Okul Çevrelerine Yönelik Denetim Gerçekleştirildi

Eskişehir'de Okul Çevrelerine Yönelik Denetim Gerçekleştirildi
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Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri, okul çevrelerinde ve servis araçlarında denetim yaptı. 115 servis aracı kontrol edildi ve kusurlu bulunan 6 sürücüye ceza kesildi.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde okul çevreleri ve servislerle ilgili uygulama gerçekleştirdi.

Denetimlerde, 115 servis aracı ve şoförü kontrol edildi. Kusurlu görülen 6 servis aracının sürücüsüne ilgili maddelerden ceza yazıldı.

Okul çevrelerindeki 53 kahvehane, 59 market ve tekel bayisi, 2 oyun salonu ile 109 park da ekiplerce denetlendi.

Çalışmada, 348 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

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Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
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