Çocuğunun öğretmenlerini tehdit ettiği iddiasıyla tutuklandı

Eskişehir'de bir ilkokulda 2 kadın öğretmeni tehdit eden öğrenci velisi İ.T., gözaltına alındı ve 'Tehdit' suçuyla tutuklanarak cezaevine konuldu.

Tepebaşı ilçesinde kırsal Kozkayı Mahallesi'nde öğrenci velisi olduğu belirtilen İ.T., okul bahçesine elinde sopayla gelerek 2 kadın öğretmeni okuldan ayrılmaları için tehdit etti. Daha sonra ise okul kapısında tehdit içerikli not bıraktı. Kadın öğretmenler Burcu G. ve Şeyma Ç.'nin şikayeti üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, şüpheli İ.T., yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen İ.T. 'Tehdit' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

