Çocuğunun öğretmenlerini tehdit ettiği iddiasıyla tutuklandı

ESKİŞEHİR'de bir ilkokulda 2 kadın öğretmeni tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan öğrencisi velisi şüpheli İ.T. tutuklandı.

Tepebaşı ilçesinde kırsal Kozkayı Mahallesi'nde öğrenci velisi olduğu belirtilen İ.T., okul bahçesine elinde sopayla gelerek 2 kadın öğretmeni okuldan ayrılmaları için tehdit etti. Daha sonra ise okul kapısında tehdit içerikli not bıraktı. Kadın öğretmenler Burcu G. ve Şeyma Ç.'nin şikayeti üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, şüpheli İ.T., yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen İ.T. 'Tehdit' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı