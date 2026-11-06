Eskişehir'de öğrenciler kütüphanede düzenlenen drama atölyesinde bir araya geldi

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Eskişehir İl Halk Kütüphanesinde öğrencilerin katılımıyla drama atölyesi gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan Kütüphanelerde İşbirliği Protokolü kapsamında atölye düzenlendi.

Öğrencilerin katıldığı etkinlikte, drama çalışmalarıyla kendilerini ifade etme, iletişim ve hayal gücü becerilerinin geliştirilmesi amaçlandı.

Atölyede öğrenciler, drama etkinlikleri aracılığıyla keyifli bir öğrenme ortamında bir araya geldi.

Kaynak: AA