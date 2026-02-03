Haberler

Eskişehir'de 1388 öğrenci servis aracı denetlendi

Güncelleme:
Eskişehir'de yapılan denetimlerde 1388 öğrenci servis aracı kontrol edildi. 104 servis aracı ve sürücüsüne kural ihlali ve belge eksikliği nedeniyle ceza kesildi. Öğrencilerin güvenliği için denetimlerin süreceği belirtildi.

Eskişehir'de öğrenci servis taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetimlerde sürücü ve rehber personel kontrol edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince 1388 servis aracı denetlendi. Kural ihlali ve belge eksikliği tespit edilen 104 öğrenci servis aracı ile sürücüsüne, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ceza işlem uygulandı.

Öğrencilerin güvenli şekilde taşınmasının sağlanmasına yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
