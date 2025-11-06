Haberler

Eskişehir'de "Nehirden Denize Özgür Filistinli Çocuklar Hatıra Ormanı" oluşturuldu

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Eskişehir Şubesi ile Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle oluşturulan "Nehirden Denize Özgür Filistinli Çocuklar Hatıra Ormanı"nda 1000 fidan toprakla buluşturuldu.

MÜSİAD Eskişehir şubesinden yapılan açıklamada, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Tepebaşı ilçesine bağlı Yeniakçayır Mahallesi'nde tahsis edilen alanda, Şehit Mehmet Taş İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Eskişehir Şube Başkanı Oğuz Özdemir, ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak için önemli bir faaliyette bulunmalarının mutluluk verici olduğunu kaydetti.

Özdemir, etkinliğe katılan Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, MÜSİAD Eskişehir şubesine, üyelere, Şehit Mehmet Taş İlkokulu öğrencileri ile öğretmenlerine teşekkür etti.

Etkinliğe, MÜSİAD Eskişehir Başkanı Oğuz Özdemir, yönetim kurulu üyeleri Seda Yokuş Batıbay, Mehmet Akif Çorapsız, Seyit Ahmet Yeni, Anıl Yılmaz, Tuncay Kuru ve İzzet Şahin de katıldı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
