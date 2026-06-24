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Eskişehir'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Eskişehir'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
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Eskişehir Emek Mahallesi'nde bir müstakil evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Eskişehir'de müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Emek Mahallesi Nasreddin Hoca Sokak'taki müstakil evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangını söndürdü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
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