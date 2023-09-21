Eskişehir'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Eskişehir'de 19 yaşındaki Metin Koç'un hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından gözaltına alınan ve mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan hafif ticari araç sürücüsü Selim A., "Kazada bir kusurumun olduğunu düşünmüyorum" diyerek kendisini savundu.

Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi Liman Caddesi'nde 18 Eylül'de meydana gelen trafik kazasında, Selim A. (43) yönetimindeki 26 AHC 901 plakalı hafif ticari araç ile 26 AHS 918 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu, motosiklette bulunan Metin Koç (19) ile arkadaşı Huzeyfe D. (15) yaralandı. Ağır yaralı olarak Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Metin Koç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Huzeyfe D.'nin ise tedavisi devam ediyor.

"Kazada bir kusurumun olduğunu düşünmüyorum"

Kazayla ilgili polis ekiplerince başlatılan çalışma sonucu hafif ticari aracın sürücüsü Selim A. gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Selim A., tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Selim A., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Selim A.'nın verdiği ifadede, "Kazanın gerçekleştiği yolu işim gereği devamlı kullanmaktayım. Kazada bir kusurumun olduğunu düşünmüyorum. Kavşağa girerken hızımı azalttım. O kavşakta sık kaza olduğunu bildiğim için özellikle yavaşladım. Çevre kontrolü yapınca kimsenin gelmediğini görüp devam ettim. Zaten kaza da kavşağı geçtikten sonra meydana geldi. Kusurum yoktur" dediği öğrenildi. - ESKİŞEHİR