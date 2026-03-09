Haberler

Eskişehir'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcusu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Emek Mahallesi Fırat Nehri Sokak'ta, D.Y. yönetimindeki 26 AOF 443 plakalı motosiklet, A.Ş. idaresindeki 26 ALA 836 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü D.Y. ile yolcu E.Y. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadınların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
İran'da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu

Gizli kalacaktı ama açıkladılar! İşte Hamaney'in yerine gelen isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Paris'te bayraklı İran savaşı kutlamasına sert tepki

Savaş çığırtkanlarına verdi veriştirdi! Kendi halkınız bombalanıyor
Ordusu İran'dayken Trump golf oynadı

Trump'ın bu görüntülerine tepki yağıyor
Belarus Lideri Lukaşenko ilk kez patates kızartması yedi, tadı damağında kaldı

Ülkenin devlet başkanı ilk kez patates kızartması yedi
Macron ile Pezeşkiyan telefonda görüştü

Savaşın başından bu yana bir ilk! Pezeşkiyan'a sürpriz telefon
Paris'te bayraklı İran savaşı kutlamasına sert tepki

Savaş çığırtkanlarına verdi veriştirdi! Kendi halkınız bombalanıyor
Bernardo Silva'dan Galatasaray'a sevindirici haber

Galatasaraylıları zevkten dört köşe edecek haber
Avrupa'nın en büyük ülkesi teyakkuzda! 2 günlük stok kaldı

Avrupa'nın en büyük ülkesi teyakkuzda! 2 günlük stok kaldı