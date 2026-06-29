Eskişehir'deki Mobilya İmalathanesinde Yangın

ESKİŞEHİR'deki bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında iş yerinde zarar oluştu.

Odunpazarı ilçesine bağlı 75'inci Yıl Mahallesi'nde Eskişehir Mobilyacılar Kooperatifi (EMKO) Sanayi Sitesi'ndeki bir mobilya imalathanesinde saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Kompresör makinesinden çıktığı fark edilen alevlere müdahale eden çalışanlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen yangına müdahale etti. Polis ekipleri iş yeri ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Yangına 17 personel, 3 su tankeri, 6 itfaiye aracı ve merdivenli arazözle müdahale edilirken, yangının büyümesini ve çevredeki iş yerlerine sıçramasına engel olmak isteyen çalışanlar mobilya dükkanındaki ahşap malzemeleri kendi imkanlarıyla dışarı taşıdı. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan imalathanede soğutma çalışması yapıldı.

'KISA SÜREDE BÜYÜDÜ'

Tamer Taşkın (59), işçilerle toplantı yaptıkları sırada yan komşu olan imalathanede yangın çıktığını ifade ederek, "Yangının önce kokusunu duyduk. Boya imalatı yaptığı yerlerde küçük patlamalar oldu. Yangın kısa sürede büyüdü" dedi.

Yangının çıkışıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı