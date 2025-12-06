Eskişehir'de Dünya Gönüllüler Günü'nde LÖSEV gönüllüleri buluştu
5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında Eskişehir'de düzenlenen etkinlikte LÖSEV gönüllüleri, vakfın faaliyetleri hakkında bilgilendirildi ve müzik dinletisi ile program sona erdi.
Eskişehir'de 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) gönüllüleri bir araya geldi.
Kentte bir otelde düzenlenen buluşmada gönüllüler, vakfın faaliyetlerine ilişkin bilgilendirildi.
LÖSEV Eskişehir İl Koordinatörü Yelda İlker ile gönüllülerden Anadolu Üniversitesinde İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevil Bayçu birer konuşma yaptı.
Gönüllüler, fuaye alanında görüşlerini dile getiren yazılar kaleme aldı.
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri tarafından müzik dinletisi sunuldu.
Program, İlker'in LÖSEV'in çalışmalarına katkıda bulunan gönüllülere teşekkür belgesi vermesiyle sona erdi.