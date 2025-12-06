Haberler

Eskişehir'de Dünya Gönüllüler Günü'nde LÖSEV gönüllüleri buluştu

Eskişehir'de Dünya Gönüllüler Günü'nde LÖSEV gönüllüleri buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında Eskişehir'de düzenlenen etkinlikte LÖSEV gönüllüleri, vakfın faaliyetleri hakkında bilgilendirildi ve müzik dinletisi ile program sona erdi.

Eskişehir'de 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) gönüllüleri bir araya geldi.

Kentte bir otelde düzenlenen buluşmada gönüllüler, vakfın faaliyetlerine ilişkin bilgilendirildi.

LÖSEV Eskişehir İl Koordinatörü Yelda İlker ile gönüllülerden Anadolu Üniversitesinde İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevil Bayçu birer konuşma yaptı.

Gönüllüler, fuaye alanında görüşlerini dile getiren yazılar kaleme aldı.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Program, İlker'in LÖSEV'in çalışmalarına katkıda bulunan gönüllülere teşekkür belgesi vermesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Beyzanur Tonbaktepe - Güncel
İSBİKE'nin bisikletleri kırılarak hurda haline getirildi

İstanbul'un parası bu şekilde çöpe gitti! Hepsi hurda oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyükçekmece'de bir kuyumcu piyasadan topladığı altın ve paralarla ortadan kayboldu

Bir ilçenin konuştuğu esnaf! Arkasında onlarca mağdur bırakıp kaçtı
Murat Cemcir ölümle pençeleşirken Ahmet Kural bakın ne yapmış

Murat Cemcir ölümle pençeleşirken Ahmet Kural bakın ne yapmış
Engelli kadına tecavüz etti, sonu böyle oldu! Cinsel organını kesip...

Engelli kadına tecavüz etti, sonu böyle oldu! Cinsel organını kesip...
TFF 2'nci Lig'de görülmemiş olay! Sahaya 7 futbolcuyla çıktılar

Görülmemiş olay! Sahaya 7 futbolcuyla çıktılar, maç tatil edildi
Büyükçekmece'de bir kuyumcu piyasadan topladığı altın ve paralarla ortadan kayboldu

Bir ilçenin konuştuğu esnaf! Arkasında onlarca mağdur bırakıp kaçtı
Resmen vahşet! Yanmış otomobilin yanında bulunan cesedin başı kayıp

Resmen vahşet! Yanmış otomobilin yanında bulunan cesedin başı kayıp
Her tepeyi bayrakla süsleyen adam! Lakabıyla dikkat çekiyor

Her tepeyi bayrakla süsleyen adam alkış topladı
Aston Villa, Arsenal'in 18 maçlık yenilmezlik serisine 90+5'te son verdi

90+5'te inanılmaz bir son! 18 maçlık yenilmezlik serileri son buldu
Kredi çekip sıfır aldığı servis minibüsü arıza verdi; 24 kez servise götürdü

Kredi çekip aldığı sıfır minibüs başına bela oldu
Karısını tekme, yumruk ve sopayla öldüresiye dövdü

Karısını öldüresiye dövdü, dehşeti kamera anbean kaydetti
Asgari ücretle ilgili makul öneri: Rakamı bu şekilde belirleyelim

Asgari ücretle ilgili makul öneri: Rakamı bu şekilde belirleyelim
Tapusu olanlar dikkat! Eksik beyan cezaları 4 kat arttı

Tapusu olanlar dikkat! Cezalar 4 kat arttı
Feyyaz Uçar'ın torunu Can Arbay son yolculuğuna uğurlandı

Feyyaz Uçar'ın en zor günü! Vefat eden torununa böyle veda etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.