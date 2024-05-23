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Eskişehir'de LÖSEV'e et ve et ürünleri dağıtıldı

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Eskişehir'de Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) kayıtlı yüzlerce hasta ve ailelerine et ve et ürünlerinin dağıtımı yapıldı. Programda ayrıca Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Hatice Yılmaz'ın eğitim verdiği belirtildi.

Eskişehir'de yaşayan Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) kayıtlı yüzlerce hasta ve ailelerine et ve et ürünlerinin dağıtımının yapıldığı bildirildi.

Eskişehir LÖSEV'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Hatice Yılmaz'ın gönüllü olarak ailelerle bir araya geldiği bildirildi.

Yılmaz'ın "Meme Kanseri Risk Faktörleri" konulu eğitimi gerçekleştirerek, ailelerin zorlu sürecine destek olduğu kaydedilen açıklamada, "Özellikle doğru bilgi ihtiyacının yoğun ve önemli olduğu tedavi süreci, LÖSEV'in gönüllü uzmanlar eşliğinde sunduğu eğitim destekleri sayesinde ailelerin mücadelesini olumlu etkiliyor. Hasta ve hasta yakınlarının yalnız olmadıklarını bilmeleri, kendilerini geliştirmeleri ile aileler hayata daha sıkı bağlanıyor." ifadeleri kullanıldı.

Eğitimin ardından hasta ve yakınlara et ve et ürünlerinin dağıtımının gerçekleştirildiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Hatice Yılmaz Eskişehir Sağlık Güncel Haberler

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