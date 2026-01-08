Haberler

Eskişehir'de Rüzgarın Etkisiyle Metruk Binanın Duvarı Devrildi

Güncelleme:
Eskişehir'de kuvvetli rüzgar sonucu bir metruk binanın çatı duvarı devrilerek bitişiğindeki otoparka düştü. Olayda 6 araç hasar gördü, 2 otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekipleri olaya müdahale etti.

Eskişehir'de kuvvetli rüzgarın etkisiyle metruk binanın çatı duvarı, açık otoparka devrildi. Otoparkta hasar gören 6 araçtan 2'si kullanılamaz hale geldi. Kent genelinde etkili olan kuvvetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yenibağlar Mahallesi Hacı Hüsnü Sokak'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle bir metruk binanın çatı duvarı, bitişiğindeki özel bir açık otoparka devrildi. Devrilen tuğla ve taş parçaları, park halindeki araçların üzerine düştü. Düşen parçalar nedeniyle 6 araç hasar alırken, 2 otomobil kullanılamaz hale geldi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otopark çevresinde önlem alarak, araçların çıkartılmasını sağladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
