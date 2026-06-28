Otomobiliyle, park halindeki otomobile ve motosiklete çarptı; kaza anı kamerada

ESKİŞEHİR'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, park halindeki otomobil ve motosiklete çaptı. Kaza anı, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. İrem A.'nın sokağa dönüş yaptıktan sonra kontrolünü yitirdiği 26 AJV 947 plakalı otomobil, park halindeki otomobil ve motosiklete çarptı.Kaza anı, bir apartmanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Çevredilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan İrem A., ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı