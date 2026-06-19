Eskişehir'de 'Kız Meselesi'nden Çıkan Kavgada Bir Kişi Yaralandı

ESKİŞEHİR'de 'kız meselesi'nden çıkan kavgada H.C.M.'yi tabancayla bacağından yaraladıktan sonra kaçan şüpheli C.D. ile olayla bağlantılı olduğu tespit edilen A.A. ve M.Y. gözaltına alındı.

Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi'nde, dün, 'kız meselesi' nedeniyle H.C.M. ve C.D. tartıştı. Kavgaya dönen olayda C.D., belinden çıkardığı tabancayla H.C.M.'ye ateş edip, bacağından yaraladı. Şüpheli, olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan H.C.M., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli C.D. ve olayla bağlantısı olduğu belirlenen arkadaşları A.A. ve M.Y.'yi gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan C.D. ve A.A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yaşı küçük olan M.Y.'nin Çocuk Şubesi'nde işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı