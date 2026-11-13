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Eskişehir'de kış trafik tedbirleri Vali Yılmaz başkanlığında değerlendirildi

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Eskişehir'de kış trafik tedbirleri Vali Yılmaz başkanlığında değerlendirildi
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Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz başkanlığında kış trafik tedbirleri toplantısı yapıldı. Toplantıda kar yağışı ve buzlanmaya karşı kurumların hazırlıklarını eksiksiz tamamlaması ve koordinasyon içinde hareket etmesi gerektiği vurgulandı.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz başkanlığında, kış mevsiminde trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınacak tedbirler değerlendirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri Toplantısı'na ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile trafik ve güvenlik birimlerinin yetkilileri katıldı.

Toplantıda, kış şartlarında yaşanabilecek trafik kazalarının önlenmesi ve vatandaşların güvenli seyahat edebilmesi amacıyla alınacak önlemler ele alındı.

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Vali Yılmaz, tüm kurumların kış şartlarına yönelik hazırlıklarını eksiksiz tamamlamasının önemine dikkati çekti.

Özellikle kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşullarında kurumlar arası koordinasyonun önemini vurgulayan Yılmaz, vatandaşların can ve mal güvenliğinin öncelikli olduğunu belirtti.

Yılmaz, ihtiyaç duyulan durumlarda kurumların hızlı ve etkin şekilde iş birliği içinde hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA
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