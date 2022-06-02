Eskişehir'de, Kentpark içerisinde yer alan yapay plajı, 3 Haziran'da açılıyor - Haberler

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Eskişehir'de, Kentpark içerisinde yer alan yapay plajı, 3 Haziran'da açılıyor

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Eskişehir'de, Kentpark içerisinde yer alan yapay plajı, 3 Haziran'da açılıyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin, kent halkı ile şehir dışından gelen turistlerin büyük beğenisini toplayan ve yaz boyunca büyük ilgi gören yapay plajda 2022 yaz dönemi sezonu 3 Haziran itibariyle başlıyor.

Plaj, yaz boyu misafirlerini ağırlamaya devam edecek.

Tüm hazırlıkların tamamlandığı Kentpark'ta 350 metre uzunluğunda ve olimpik havuzları da bulunan yapay plaj, hava sıcaklıklarının yüksek seyrettiği bugünlerde misafirlerine serinleme keyfini yaşatacak.

Sıcaktan bunalanlara deniz havasını yaşatan yapay plajda boğulma olaylarına karşı cankurtaranlar da görev yapacak.

Plaj yetkilileri, 0-6 yaş arası çocuklar için ücretsiz olan tesiste yetişkin giriş ücretinin 50 TL, tesis içerisinde bulunan havuzlarda ise 0-6 yaş çocuklar ücretsiz, yetişkinler için ise giriş ücretinin 75 TL olduğunu belirttiler.

Kentpark Plajı, 3 Haziran itibariyle haftanın 7 günü 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek.

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