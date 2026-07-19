Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda Ceset Bulundu

ESKİŞEHİR'de ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Ayten Kılınç'ın (68) Porsuk Çayı'nda cesedi bulundu.

Porsuk Çayı'nın Odunpazarı ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'nden geçen bölümünde, saat 05.00 sıralarında suda hareketsiz biri olduğunu görenler polise haber verdi. AFAD ekiplerinin çalışmasıyla sudan çıkarılan cesedin, kayıp olarak aranan Ayten Kılınç'a ait olduğu belirlendi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kılınç'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı