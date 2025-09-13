Haberler

Eskişehir'de Kaybolan Çocuk Bulundu

Eskişehir'de Kaybolan Çocuk Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Alpu ilçesinde kaybolan 5 yaşındaki Z.E, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucu bulundu. Çocuğun sağlık durumu iyi.

Eskişehir'in Alpu ilçesinde kaybolan çocuk ekiplerce bulundu.

Bahçecik Mahallesi'nde mevsimlik işçilerin konakladığı çadırlarda kalan 5 yaşındaki Z.E'nin kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Arama çalışmaları sonucunda kayıp çocuk Z.E, ekipler tarafından bulundu.

Sağlık kontrolünden geçirilen Z.E'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor

Maliye'den herkesi ilgilendiren hamle: Gönüllü düzeltme yapmayan yandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Değişimi dikkat çekti: İşte Ekrem İmamoğlu'nun mahkemeden yeni görüntüsü

Bu halini unutun: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son görüntüsü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.