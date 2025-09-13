Eskişehir'de Kaybolan Çocuk Bulundu
Eskişehir'in Alpu ilçesinde kaybolan 5 yaşındaki Z.E, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucu bulundu. Çocuğun sağlık durumu iyi.
Eskişehir'in Alpu ilçesinde kaybolan çocuk ekiplerce bulundu.
Bahçecik Mahallesi'nde mevsimlik işçilerin konakladığı çadırlarda kalan 5 yaşındaki Z.E'nin kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
Arama çalışmaları sonucunda kayıp çocuk Z.E, ekipler tarafından bulundu.
Sağlık kontrolünden geçirilen Z.E'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel