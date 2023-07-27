Eskişehir'de kavga sonrası 4 kişi tutuklandı

4 TUTUKLAMA

Eskişehir'de iki grup arasında çıkan kavganın ardından Muhammet G., Veysi B. ve Ramazan D.'yi, olay yerinden kaçmak için bindikleri otomobile pompalı tüfekle ateş açarak yaralayan ve olaya karıştıkları tespit edilen 5'i çocuk 15 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sarp DEMİRHAN/ ESKİŞEHİR,