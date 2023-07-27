Eskişehir'de kavga sonrası 4 kişi tutuklandı
Güncel Haberler
Eskişehir'de çıkan kavganın ardından 5'i çocuk 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından 4 kişi tutuklandı.
4 TUTUKLAMA
Eskişehir'de iki grup arasında çıkan kavganın ardından Muhammet G., Veysi B. ve Ramazan D.'yi, olay yerinden kaçmak için bindikleri otomobile pompalı tüfekle ateş açarak yaralayan ve olaya karıştıkları tespit edilen 5'i çocuk 15 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sarp DEMİRHAN/ ESKİŞEHİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sarp Demirhan - Güncel