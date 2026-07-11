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Mihalıççık'ta jandarma şehit oldu

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Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde, kavga ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma personeli silahlı saldırıda şehit oldu.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde, kavga ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma personeli silahlı saldırıda şehit oldu.

İlçeye bağlı kırsal Narlı Mahallesi'nde ailesiyle tartıştığı iddia edilen şüpheli İbrahim G, av tüfeğiyle havaya ateş etmeye başladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Zanlı İbrahim G, kendisiyle konuşmak isteyen jandarma personeli ile Narlı Mahallesi Muhtarı Mutlu Şahin'e ateş etti.

Yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş, kaldırıldığı Mihalıççık Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen şehit oldu.

Şüphelinin etkisiz hale getirildiği olayda mahalle muhtarı Şahin ile bir jandarma personeli de yaralandı.

Evli ve iki çocuk babası Demirbaş'ın şehadet haberi, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Vadişehir Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştı. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından, şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
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