Eskişehir'de kar yağışı
Eskişehir'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde beyaz örtü oluşturdu. Belediye ve karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarına başladı. Sürücüler kar lastiği ve zincir kullanmaları konusunda uyarıldı.

ESKİŞEHİR'de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Eskişehir'de hava sıcaklığı sıfır dereceye kadar düşerken, akşam saatlerinde aralıkla yağan kar nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışıyla birlikte belediye ve karayolları ekipleri de temizlik çalışmalarına başladı. Trafik ekipleri yağışın ardından sürücüleri tedbirli olmaları ve kar lastiği ya da zincir olmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
