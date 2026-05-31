Eskişehir'de bir kadının boynundaki altınları "kapkaç" yöntemiyle çalan şüpheli tutuklandı

Eskişehir Tepebaşı'nda bir kadının boynundaki 17 çeyrek altını kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli D.Ç., polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Muttalip Orta Mahalle'de bir sokakta kaldırımda oturan Y.Ö'nün (52) yanına yaklaşan şüpheli D.Ç. (33), kadının boynunda ipe dizili bulunan 17 çeyrek altını alarak kaçtı.

Y.Ö'nün ihbarı üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli D.Ç'yi kontrol noktasındaki bir takside yakaladı.

D.Ç'ye yardım ettiği belirlenen N.T. de gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kadın şüpheliden D.Ç. tutuklandı, N.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, olay yerine yakın bir bölgeye atıldığı belirlenen altınları da bularak sahibine teslim etti.

Bu arada "kapkaç" anı, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
