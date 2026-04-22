Eskişehir'de kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Eskişehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen kaçak tütün ve sigara mamulleriyle ilgili 2 kişi tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçak tütün ve tütün mamullerini piyasaya sürmeye çalışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda 13-21 Nisan tarihlerinde yapılan çalışmalarda, 4 milyon 726 bin 400 dal içi boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 250 bin 800 dal sarılmış sigara, 490 kilogram kıyılmış tütün, 1390 paket gümrük kaçağı sigara, 3 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever
